عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية ويستولي على اراضي في سلفيت رام الله – سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، 21 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن طولكرم وقلقيلية والخليل ونابلس وبيت لحم واعتقلت المواطنين الــ 21، بزعم أنهم مطلوبون.



في الصعيد ذاته سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاربعاء بلدية الزاوية، قرارا عسكرياً يقضي بالاستيلاء على ثمانية دونمات من أراضي القرية غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.



وأفاد رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير في بيان له بأن القرار الذي تسلمته البلدية أمس، يقضي بالاستيلاء على نحو ثمانية دونمات من أراضي قرية الزاوية في المنطقة المسماة "سريسيا – مجين دان"، إلى الغرب من قرية الزاوية، وذلك لأهداف عسكرية.



ويذكر أنه قبل حوالي شهرين أعلنت سلطات الاحتلال أيضا عن الاستيلاء على الأراضي الغربية لبلدة الزاوية ضمن الحوض رقم "4" في مواقع "واد النجاصات" و"خلايل الكزبرة" وخلة حمد، بمساحة ما بين 140 - 177 دونما، من أجل إنشاء مقبرة جديدة للمستوطنين.



من جهة اخرى هاجم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، مدرسة عوريف الثانوية للذكور جنوب نابلس، وسط حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في بيان له إن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "يستهار" هاجمت مدرسة عوريف الثانوية بالحجارة، الأمر الذي ادى الى اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الذي عمل على توفير الحماية للمستوطنين.



كما أعطب مستوطنون متطرفون يهود فجر اليوم الأربعاء، إطارات لعدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية عليها في قرية قريوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وقال دغلس في بيان له ان هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بإعطاب مركبات للمواطنين وخط شعارات عنصرية وتهديدية ضد المواطنين في القرى والبلدات الفلسطينية.



وتأتي اعتداءات المستوطنين، بعد يوم، من أعمال عربدة واستفزاز قام بها المستوطنون ضد الأهالي وقاطفي الزيتون لمحاولة طرد المواطنين من أراضيهم.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ