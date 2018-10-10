اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نيكي يرتفع في معاملات متقلبة مع تراجع سوفت بنك طوكيو – سبأ:

اختتم مؤشر نيكي الياباني تعاملاته بارتفاع اليوم الأربعاء مع انتقاء المستثمرين للأسهم الدفاعية المنخفضة، في حين تراجع سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر بفعل نبأ أن الشركة ستشتري حصة أغلبية في وي ورك الأمريكية للمساحات المكتبية المشتركة.



وقفزت أسهم دون كيخوته القابضة للبيع بالتجزئة 9.4 بالمئة وزادت أسهم فاميلي مارت خمسة بالمئة بعد أن أفاد موقع نيكي بيزنس قرب نهاية التداولات أن فاميلي مارت تدرس بيع وحدتها التابعة يو.ان.واي إلى دون كيخوته.



وهبط نيكي 0.2 بالمئة عند الإغلاق إلى 23506.04 نقطة بعد أن تذبذب المؤشر القياسي بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1763.86 نقطة.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ