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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:35:34ص
خسائر في عديد وعتاد العدو ومرتزقته وإسقاط طائرتين تجسسيتين للعدوان
تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد في عمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي على مواقعه وتجمعاته، وتم إسقاط طائرتين تجسسيتين للعدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
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  اقتصاد
نيكي يرتفع في معاملات متقلبة مع تراجع سوفت بنك
[10/أكتوبر/2018]
طوكيو – سبأ:
اختتم مؤشر نيكي الياباني تعاملاته بارتفاع اليوم الأربعاء مع انتقاء المستثمرين للأسهم الدفاعية المنخفضة، في حين تراجع سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر بفعل نبأ أن الشركة ستشتري حصة أغلبية في وي ورك الأمريكية للمساحات المكتبية المشتركة.

وقفزت أسهم دون كيخوته القابضة للبيع بالتجزئة 9.4 بالمئة وزادت أسهم فاميلي مارت خمسة بالمئة بعد أن أفاد موقع نيكي بيزنس قرب نهاية التداولات أن فاميلي مارت تدرس بيع وحدتها التابعة يو.ان.واي إلى دون كيخوته.

وهبط نيكي 0.2 بالمئة عند الإغلاق إلى 23506.04 نقطة بعد أن تذبذب المؤشر القياسي بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1763.86 نقطة.

سبأ
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