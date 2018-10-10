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آخر تحديث: الأربعاء، 10 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:35:34ص
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الأرصاد يحذر من الإبحار في سقطرى والمهرة بسبب سوء الأحوال الجوية
[10/أكتوبر/2018]
صنعاء ـ سبأ:
حذر المركز الوطني للأرصاد ربابنة السفن والعاملين في الملاحة البحرية من الإبحار في شمال شرق جزيرة سقطرى وجنوب شرق الغيظة بمحافظة المهرة نتيجة سوء الأحوال الجوية خلال الـ 12 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته التحذيرية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن العاصفة الإعصارية "لبان " تتمركز وسط البحر العربي على خط عرض 13.7 درجة شمالاً وخط طول 58.9 درجة شرقاً .

وقدّر المركز سرعة الرياح السطحية حول المركز بين 50-60 عقدة، مبيناً أن مركزها يبعد حوالي 500 كليومتر شمال شرق جزيرة سقطرى وجنوب شرق الغيظة.

وتوقع المركز استمرار حركة العاصفة باتجاه غرب إلى شمال غرب يرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية واضطراب شديد للبحر ويقدر ارتفاع الموج مابين 10 إلى 13 متراً في المنطقة حول مركز العاصفة الإعصارية.

ودعا المركز الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام المقرؤءة والمسموعة والمرئية إلى متابعة النشرات الجوية.

سبأ
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