محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر في عديد وعتاد العدو ومرتزقته وإسقاط طائرتين تجسسيتين للعدوان محافظات ـ سبأ:



تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد في عمليات عسكرية وقصف مدفعي وصاروخي على مواقعه وتجمعاته، وتم إسقاط طائرتين تجسسيتين للعدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرتين استطلاعيتين تابعتين للعدوان في جبل الشبكة بقطاع حيزان، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف تبة القناصين وشرق الدود.



وبالقطاع نفسه كسر أبطال الجيش واللجان زحفاً للمرتزقة على جبل النار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت عملية إغارة للجيش واللجان موقع المرتزقة في ثاهر الجمل وأسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم مسنوداً بغطاء جوي على تبة غازي في منطقة الصوح بنجران، وتم تدمير مدرعة عسكرية في الأجاشر ومصرع من كانوا على متنها، فيما دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في رقابة الخشبا والطلعة والصوح والقيادة قبالة منفذ الخضراء.



وفي عسير تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب.



وأوضح المصدر أن عددا من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بعملية إغارة للجيش واللجان على مواقعهم جنوب التحيتا بجبهة الساحل الغربي، وتم كسر زحف للغزاة والمرتزقة جنوب غرب الدريهمي أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم وقصف مدفعي وصاروخي على تجمعاتهم.



وحسب المصدر تكبد المرتزقة خسائر في صفوفهم بعملية هجومية للجيش اللجان على مواقعهم في تبة الخزان والتباب السود بجبهة الكدحة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، كما قتل مرتزق وتم آسر أثنين آخرين خلال كسر محاولة تسلل لهم في بير باشا.



وفي محافظة لحج تم كسر زحف للمرتزقة تجاه طور الباحة وقصف مدفعي على تجمعاتهم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في أطراف وادي فضحة بجبهة ناطع في محافظة البيضاء.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في قعشان بـمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير آلية عسكرية في المهاشمة بالمديرية نفسها ومصرع من كانوا عليها.



ووفقا للمصدر تم كسر زحف للمرتزقة في عيدة الشرقية بالمجاوحة بمديرية نهم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، وتم إعطاب مدرعتين واستهداف تجمعات وتعزيزات للمرتزقة في النحرين بقصف مدفعي.

سبأ [10/أكتوبر/2018]سبأ