[10/أكتوبر/2018]
محافظات ـ سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديدة وجيزان واستهدف قصف صاروخي ومدفعي المديريات الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين.
وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات بالقرب من مطاحن البحر الأحمر بمديرية الحالي وغارة على مديرية برع في محافظة الحديدة.
وفي جيزان شن طيران العدوان الأمريكي السعودي خمس غارات على وادي جارة.
سبأ