محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة النفط اليمنية تعلن عن فتح باب التنافس لاستيراد المشتقات النفطية صنعاء - سبأ :

أعلنت شركة النفط اليمنية عن فتح باب التنافس لاستيراد المشتقات النفطية بأسعار منافسة لتغطية احتياجات السوق المحلية.



ودعت الشركة تجار ومستوردي المشتقات النفطية المحليين والشركات الأجنبية الراغبين في توريد كميات من المشتقات النفطية بأسعار منافسة لتغطية احتياجات السوق المحلية وفقا لآلية تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر القطاع الخاص وتسويقها عبر شركة النفط إلى تقديم عروضهم لدائرة الشؤن التجارية بالإدارة العامة للشركة بشارع الستين في فج عطان بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من ١٠ وحتى ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨م ليتم إدراجها ضمن خطة الشركة التسويقية خلال العام الحالي.



وأكدت شركة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أهمية تقديم العروض خلال المدة المحددة لضمان استيعابهم ولما من شأنه الحفاظ على الاستقرار التمويني في السوق.. مشيرة إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للأسعار المنافسة.



وأشارت الشركة إلى أهمية إرسال نسخة من العرض لكل من وزارة النفط والمعادن على فاكس (01202343) وفاكس شركة النفط اليمنية مكتب المدير العام التنفيذي على الرقم (01447690) وفاكس الدائرة التجارية على الرقم (01447694).

سبـأ [09/أكتوبر/2018]سبـأ