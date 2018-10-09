محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي يدك تجمعات لمرتزقة العدو بعسير ونجران نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعسير ونجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم أطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة في رقابة الخشبا والطلعة والقيادة قبالة منفذ الخضراء بنجران محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي مسنود بغطاء جوي على تبة غازي بمنطقة الصوح قبالة نجران، ومصرع وإصابة عدد منهم.



وذكر المصدر أنه تم تدمير مدرعة عسكرية للمرتزقة في الأجاشر قبالة نجران ومصرع من عليها، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في الصوح قبالة نجران.

سبـأ [09/أكتوبر/2018]سبـأ