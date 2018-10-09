محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير فرع هيئة تنسيق الشئون الإنسانية يطلع على احتياجات مركز جسر الأخوة لرعاية المعاقين حجة - سبأ :

اطلع مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان علي فضائل اليوم على مستوى خدمات مركز جسر الأخوة لرعاية وتأهيل المعاقين لشريحة المعاقين والحالات المرضية الأخرى.



واستمع علان فضائل من القائمين على المركز إلى شرح حول سير العمل فيه والإمكانات المتوفرة والإحتياجات الضرورية التي تكفل استمرار المركز في تقديم خدماته للمعاقين وحالات أمراض الجلطات والعمود الفقري والإنزلاق وإرتخاء عصب الوجه.



وثمن جهود إدارة المركز في التعامل مع المستفيدين من خدماته .. مؤكدا حرص الهيئة على توفير الإحتياجات اللازمة للمركز من خلال التنسيق مع المنظمات الانسانية المانحة.



يذكر أن مركز جسر الأخوة لرعاية وتأهيل المعاقين بحجة هو المركز الأول والوحيد الذي يقدم خدمات لشريحة المعاقين والكثير من الحالات المرضية ذات العلاقة بأمراض الجلطات والعمود الفقري والإنزلاق وإرتخاء عصب الوجه.

سبـأ [09/أكتوبر/2018]سبـأ