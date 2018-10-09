وقفة بمديرية الزهرة محافظة الحديدة تنديدآ بالحرب الاقتصادية

الحديدة - سبأ :

نظم أبناء مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة اليوم، وقفة قبلية تنديدآ بالحرب الاقتصادية التي تنفذها قوى العدوان على الشعب اليمني والحصار الجائر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأدان المشاركون في الوقفة جرائم العدوان وحصاره الجائر المفروض على الشعب اليمني.. معلنين النفير العام وتقديم الغالي والنفيس لرفد جبهة الساحل الغربي .

وأكدوا في بيان صادر عن الوقفة مواصلة صمودهم رغم تداعيات الظروف الصعبة التي فرضها استمرار العدوان والحصار... منوهين بأن جرائم قوی العدوان وحربها الاقتصادية لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.

وأشار البيان إلی أن تمادي العدوان في التدمير والقصف الممنهج على تهامة ارضا وانسانا وما رافقها من حرب التجويع كل ذلك زادهم تماسكا وصلابة وقوة في مواجهته والانتصار لقضاياهم المصيرية.

واستنكر البيان صمت وتواطؤ المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التي أسقطت شعاراتها في وحل المال السعودي.

[09/أكتوبر/2018]سبـأ