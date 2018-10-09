ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:48:47م
مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات بشأن وضع المشتقات النفطية ومادة الغاز (مكتمل)
كلف مجلس النواب شركة الغاز بتوفير مادة الغاز لأمانة العاصمة وكافة المحافظات وبيعها بالسعر المحدد .
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
قصف صاروخي ومدفعي يدك تجمعات لمرتزقة العدو بعسير ونجران
مدير فرع هيئة تنسيق الشئون الإنسانية يطلع على احتياجات مركز جسر الأخوة لرعاية المعاقين
وقفة بمديرية الزهرة محافظة الحديدة تنديدآ بالحرب الاقتصادية
رئيس هيئة التأمينات يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة بمديرية الزهرة محافظة الحديدة تنديدآ بالحرب الاقتصادية
[09/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

نظم أبناء مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة اليوم، وقفة قبلية تنديدآ بالحرب الاقتصادية التي تنفذها قوى العدوان على الشعب اليمني والحصار الجائر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأدان المشاركون في الوقفة جرائم العدوان وحصاره الجائر المفروض على الشعب اليمني.. معلنين النفير العام وتقديم الغالي والنفيس لرفد جبهة الساحل الغربي .

وأكدوا في بيان صادر عن الوقفة مواصلة صمودهم رغم تداعيات الظروف الصعبة التي فرضها استمرار العدوان والحصار... منوهين بأن جرائم قوی العدوان وحربها الاقتصادية لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.

وأشار البيان إلی أن تمادي العدوان في التدمير والقصف الممنهج على تهامة ارضا وانسانا وما رافقها من حرب التجويع كل ذلك زادهم تماسكا وصلابة وقوة في مواجهته والانتصار لقضاياهم المصيرية.

واستنكر البيان صمت وتواطؤ المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التي أسقطت شعاراتها في وحل المال السعودي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قصف صاروخي ومدفعي يدك تجمعات لمرتزقة العدو بعسير ونجران
مدير فرع هيئة تنسيق الشئون الإنسانية يطلع على احتياجات مركز جسر الأخوة لرعاية المعاقين
رئيس هيئة التأمينات يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية
الاتصالات تدعو الاتحاد الدولي للبريد التدخل لفتح المنافذ أمام خدمات البريد
وزير الصحة: أكثر من ثمانية آلاف مريض بالفشل الكلوي على مشارف الموت
إسقاط طائرتي استطلاع للعدوان وقصف تجمعات لهم بجيزان
الكتلة الصحية بمحور الحديدة تستعرض الوضع الصحي الطارئ
مناقشة سير العملية التعليمية بمراكز التعليم الفني الخاصة بأمانة العاصمة
القائم بأعمال محافظ الحديدة يتفقد سير العملية التعليمية بمديرية الميناء
كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه طور الباحة بلحج
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات قرب مطاحن البحر الأحمر بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2018]
جريحان وأضرار بممتلكات المواطنين بغارات وقصف العدوان بصعدة
[08/أكتوبر/2018]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[08/أكتوبر/2018]
استشهاد أربعة مواطنين بغارات لطيران العدوان على الحديدة
[08/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by