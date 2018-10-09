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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:48:47م
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رئيس هيئة التأمينات يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي اليوم مع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، الجوانب المتصلة بمعاناة المتقاعدين المدنيين خاصة بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن ما تسبب في إيقاف معاشاتهم.

وأكد اللقاء على أهمية تحييد " المتقاعدين" عن الصراع السياسي والتعامل مع هذه الشريحة إنسانيا نظير إسهاماتها في خدمة الوطن.

وعبر الحيفي عن تطلع الهيئة العامة للتأمينات في تبني الأمم المتحدة لملف معاشات المتقاعدين كبار السن والإلتفات إليهم بإعتبارهم من الحالات الإنسانية الحرجة وتحييدهم عن الصراع والعمل على صرف معاشاتهم من بنك عدن.

وأشار إلى أن الهيئة أوفت بالتزاماتها بتسليم قاعدة بيانات تفصيلية لفرع الهيئة في عدن عبر لجنه ضمت ممثلين لمنظمات المجتمع المدني ولنقابة وجمعية المتقاعدين.

فيما أكدت غراندي إهتمام الأمم المتحدة بملف المتقاعدين المدنيين .. مؤكدة أن موضوع المتقاعدين سيكون ضمن أولويات عمل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية إيجاد الحلول الناجعة للمتقاعدين كبار السن الذين يعانون شبح الفقر والإحتياج .. مؤكدة أن ذلك من صميم الأعمال الإنسانية وفقا للقانون والمواثيق الدولية.

سبـأ
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