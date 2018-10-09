محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتصالات تدعو الاتحاد الدولي للبريد التدخل لفتح المنافذ أمام خدمات البريد صنعاء - سبأ :

نددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصمت المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية البريدية ومنظمات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان إزاء معاناة الشعب اليمني.



ودعت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للبريد تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبريد وحقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتها الأخلاقية إزاء ما يتعرض له قطاع البريد اليمني من استهداف.



وطالب البيان الاتحاد الدولي للبريد التدخل الفوري لإيقاف كل الإجراءات التعسفية التي تتنافى مع القوانين الدولية وإلزام تحالف العدوان بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام خدمات البريد الإنسانية والمدنية المشروعة.



وأشارت وزارة الاتصالات إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للبريد يستوجب اتخاذ المواقف الإنسانية الحازمة إزاء الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها البريد اليمني.



وأوضح البيان أن العالم يحتفل باليوم العالمي للبريد هذا العام واليمن لازال يرضخ تحت سطوة حرب عدوانية يرافقها فرض حصار جائر وحظر على الموانئ الجوية والبرية والبحرية، اتسعت أضرارها الكارثية لتشمل الجوانب الإنسانية والمدنية، بما فيها التأثير المباشر على الخدمات البريدية وتعطيل دورها الإنساني، وعجزها عن تقديم الخدمات البريدية لملايين اليمنيين إلى جانب الدمار الهائل الذي خلفه العدوان.

سبـأ [09/أكتوبر/2018]سبـأ