محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة: أكثر من ثمانية آلاف مريض بالفشل الكلوي على مشارف الموت صنعاء - سبأ :

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أن أكثر من ثمانية آلاف مريض بالفشل الكلوي على مشارف الموت اذا توقفت جلسات الغسيل.



وقال الدكتور المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن كل مصاب بـالفشل الكلوي مقرر له ثلاث جلسات أسبوعيا وبسبب انعدام المحاليل جراء الحصار لا نستطيع القيام بذلك".



وأضاف " نعمل في القطاع الصحي بجهود كبيرة لمنع انهيار القطاع الصحي" .. لافتا إلى أن المنظمات تعد إدخال أجهزة الغسيل الكلوي إلا أنه إلى الآن لم يدخل أي جهاز.



وأشار الدكتور المتوكل إلى أن مرضى الفشل الكلوي في الأشهر الأربعة الماضية كانوا بحاجة إلى مليون جلسة غسيل ولم تدخل محاليل سوى ما يغطي عشرة آلاف جلسة.



وأكد وزير الصحة أن معظم مراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات مهددة بالإغلاق نتيجة نفاذ المحاليل وتعطل الأجهزة.

سبـأ [09/أكتوبر/2018]سبـأ