[09/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :
استعرضت الكتلة الصحية الفرعية بمحور الحديدة اليوم برئاسة مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله، الوضع الصحي الطارئ في محور الحديدة.
وتطرق الإجتماع بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالمحافظة الدكتور أحمد الصوفي وممثل منظمة اليونيسيف بالمحافظة الدكتور خالد الشيباني إلى مستوى إستجابة المنظمات في مجال الطوارئ ومكافحة الكوليرا.
وناقش الإجتماع الفجوات الصحية والجوانب المتصلة بالعمل على تغطيتها وتحديد الاحتياجات لضمان استمرارية الخدمات الطبية في المرافق الصحية ذات الإحتياج .
حضر الإجتماع مدير الترصد الوبائي بالمحافظة الدكتور محمد الفقيه ومنسق الكتلة الصحية بمحور الحديدة الدكتور عبد الله زحيري.
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