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مناقشة سير العملية التعليمية بمراكز التعليم الفني الخاصة بأمانة العاصمة
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مناقشة سير العملية التعليمية بمراكز التعليم الفني الخاصة بأمانة العاصمة
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء تشاوري للقطاع الخاص بالمنشآت التعليمية بأمانة العاصمة اليوم سير العملية التعليمية في مراكز التعليم الفني الخاصة بمديريات معين, التحرير, الثورة والوحدة بالأمانة.

وتطرق اللقاء الذي نظمه مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالأمانة بالتعاون مع جامعة الرازي بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة من المراكز والمعاهد والمنظمات إلى وضع الحلول للصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية بتلك المراكز والمعاهد والإشكاليات التي تواجهها.

وفي اللقاء أكد مدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة يحيى المأخذي، على أهمية اللقاء لتصحيح وتفعيل العملية التعليمية في مجال التدريب والتأهيل المهني والتقني بالأمانة.

وأشار إلى أن الهدف من عقد اللقاءات التشاورية مع المراكز والمعاهد الفنية والتدريبية الخاصة يهدف إلى تحسين العملية التعليمية في هذه المراكز وإيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وأقر اللقاء الذي ضم رئيس نقابة التعليم الفني محمد السامعي ونائب مدير مكتب التعليم الفني بالأمانة الدكتور عبداللطيف شرف الدين ورئيسة حكومة الشباب هناء الفقيه إعداد مصفوفة لمناهج وبرامج مراكز التدريب بهدف توحيدها ووضع معايير الجودة وفقا للقانون واللوائح المنظمة بهذا الشأن.

حضر اللقاء عدد من مدراء فروع التعليم الفني بالمديريات ومدراء وعمداء ورؤساء المراكز والمنظمات والمعاهد.

سبـأ
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