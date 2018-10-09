محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال محافظ الحديدة يتفقد سير العملية التعليمية بمديرية الميناء الحديدة - سبأ:

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم، سير العملية التعليمية بمدرسة الزبيري الأساسية للبنات ومدرسة الثغر الأساسية للبنين بمديرية الميناء.





وأشاد القائم بالأعمال بإصرار الكادر التربوي بالمحافظة على الاستمرار في العملية التعليمية وكذا حرص الطلاب وأولياء الأمور في مواصلة التحصيل العلمي.



والتقى محافظ الحديدة خلال الزيارة رئيس القافلة الإرشادية بأمانة العاصمة محمد الغليسي وأعضاء القافلة المكونة من 20 خطيبا ومرشدا، الذين أطلعوه على مستوى نشاط القافلة التوعوي الذي يستهدف عدد من مدارس وجامعة الحديدة.



وأشاد بمستوى البرامج التوعوية التي تنفذها القافلة الإرشادية بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة واستهدافها للطلاب والطالبات بمدارس مدينة الحديدة وكذا الجامعة الأهلية وجامعة الحديدة ومساجدها من خلال تنفيذ أنشطة توعوية ومحاضرات بمخططات العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



فيما أشار الغليسي إلى أن القافلة الإرشادية التي بدأ نشاطها مطلع أكتوبر الجاري، نفذت سلسلة من المحاضرات التوعوية في مدارس مدينة الحديدة .. لافتا إلى أن القافلة نفذت اليوم ضمن نشاطها محاضرات بمدارس الشعب والزهور والثغر وكلية الآداب بجامعة الحديدة.



إلى ذلك أصدر القائم بالأعمال قرار بتشكيل لجنة للإعداد لإقامة معرض" الوفاء للشهيد الرئيس صالح الصماد" برئاسة مدير مديرية الحوك علي إبراهيم هندي وعضوية مديري مديريتي الخالي والميناء ومدير مكتب التربية بالمحافظة ونائب مدير مكتب التربية للشؤون الفنية ومدير الأنشطة المدرسية ومدراء الإدارات التعليمية بالمديريات الثلاث.



وسيضم المعرض المقرر إفتتاحه في20 من الشهر الجاري نماذج من أعمال الطلبة والطالبات تشتمل على المجسمات والصور واللوحات الفنية حول العدوان وآثاره على المحافظة.

سبـأ [09/أكتوبر/2018]سبـأ