محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس القضاء يناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله صنعاء - سبأ :





عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.



واستعرض المجلس في الاجتماع مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن التفتيش على أعمال القضاة العاملين في المحاكم الاستئنافية والابتدائية الحاصلين على درجة قاضي محكمة عليا، ووجه المجلس أحد أعضاءه بدراستها والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس.



وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن رأي الهيئة في بعض الطلبات المقدمة إلى المجلس واتخذ بشأنها القرار المناسب.



وفصل المجلس في عدد من التظلمات المرفوعة من بعض القضاة من قرارات المجلس المتعلقة بنقلهم.



كما أحال تظلم أحد القضاة من التنبيه الموجه له من رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات أعضاء السلطة القضائية من التنبيهات الموجه لهم.



هذا وقد أرجأ المجلس البت في بعض التقارير والخطط المتعلقة ببعض هيئات وأجهزة السلطة القضائية إلى جلسته القادمة.



وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر في بداية الاجتماع محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

سبـأ [09/أكتوبر/2018]سبـأ