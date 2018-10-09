محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتلاف 11 طن مساعدات غذائية منتهية الصلاحية تنفيذا لتوصيات الجهاز المركزي صنعاء -سبأ:

أتلف بصنعاء اليوم 11 طن مواد غذائية أساسية منتهية الصلاحية من المساعدات الغذائية تنفيذا لتوصيات الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة.



وأوضح بيان صادر عن الجهاز تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن إتلاف هذه المواد التي تم اكتشافها في مخازن الوحدة التنفيذية للنازحين تمت بحضور نيابة الصناعة والتجارة ومكتب الصناعة بأمانة العاصمة وممثلي الجهاز والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.



وأشار البيان إلى أن عملية الإتلاف تأتي في إطار المهام الرقابية التي ينفذها الجهاز المركزي للرقابة على المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.



ولفت البيان إلى أنه تم إتلاف هذه الكميات من المساعدات الغذائية المقدرة بأكثر من 11 طنا والتي شملت " دقيق وقمح، سكر، زيوت، أسماك ولحوم معلبة" بناءً على توصيات الجهاز ومتابعته، كونها منتهية الصلاحية منذ الأعوام 2013 - 2014م.



وأكد البيان أنه تم الاحتفاظ بعينات من المواد التي تم إتلافها لاستكمال التحقيق في أسباب وملابسات عدم توزيعها عند الحصول عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في ضوء نتائج التحقيق.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ