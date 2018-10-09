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مناقشة آلية عمل لجنة المناقصات بفرع مؤسسة المياه بعمران
[09/أكتوبر/2018]
عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية عمل لجنة المناقصات بفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.


وفي الاجتماع الذي ضم أعضاء لجنة المناقصات ومدراء مكاتب المالية والتخطيط ومياه الريف، استعرض مدير فرع المؤسسة المحلية للمياه المهندس خالد حميد، تقرير حول ما توصلت إليه لجنة المناقصة بشأن تنفيذ عدد من مشاريع المياه والإصحاح البيئي بالمحافظة والممولة من منظمة اليونيسيف .

وأكد المهندس حميد أن لجنة المناقصات ركزت على أفضل العطاءات الفنية والمالية في ضوء خطة ومتطلبات المؤسسة لتنفيذ مشاريعها.

وفي الاجتماع شدد المحافظ جعمان على ضرورة توريد وفحص القطع والمعدات ومستلزمات المشاريع وفق المواصفات والشروط التي تم اعتمادها من لجنة المناقصات.

وأكد على أهمية سرعة البت في نتائج المناقصات خلال اليومين المقبلين ليتسنى تنفيذ المشاريع نظرا للاحتياج الفعلي لها خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنين وصعوبة حصولهم على مياه الشرب.

سبأ
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