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مسيرة حاشدة بالبيضاء تندد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية
[09/أكتوبر/2018]
البيضاء-سبأ:

شهدت مدينة البيضاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بجرائم العدوان وحصاره الجائر وحربه الاقتصادية على اليمن.


وفي المسيرة أكد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري أن استمرار مجازر العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وتماسكا واستبسالا في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

وأكد ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة العدوان ومؤامراته التي تستهدف الشعب اليمني واقتصاده في محاولة لتركيع اليمنيين .. داعيا الجميع إلى الاضطلاع بدورهم في مواجهة العدوان ومرتزقته ودعم جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال والعتاد.

من جانبه أشاد مشرف المحافظة حمود شتان بالدور البطولي لأبناء البيضاء في مختلف مراحل النضال .. وقال " إن أبناء البيضاء يكبدون العدو ومرتزقته خسائر فادحة في العتاد والأرواح أثناء مواجهتهم لقوى العدوان ومرتزقته في جبهات المحافظة".

وأدان المشاركون في المسيرة التي شارك فيها قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ والوجهاء وجابت شوارع مدينة البيضاء، المجازر المروعة التي يرتكبها العدوان وما يفرضه من حصار وحرب اقتصادية فاقمت معاناة اليمنيين للعام الرابع على التوالي.

وعبر البيان الصادر عن المسيرة والذي تلاه خالد الريامي عن استنكار الجميع لمحاولة قوى العدوان ومرتزقته استهداف الاقتصاد الوطني بتضييق الخناق على كل سبل العيش .. منددا بما يرتكبه العدوان من جرائم باستهداف المنشآت الحيوية والمرافق العامة والبنية التحتية .

ولفت البيان إلى أن استمرار العدوان في استهداف النساء والأطفال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ستظل وصمة عار في جبين دول العدوان .. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم .

وحيا المشاركون الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة .. مؤكدين استمرار الشعب اليمني في الصمود ومواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

ودعا المشاركون المنظمات المدنية المحلية والدولية وكذا منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة إثبات مهمتها الإنسانية في إيقاف العدوان والحصار ورفع الحظر عن المطارات والموانئ والمنافذ اليمنية.

سبأ
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