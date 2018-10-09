محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب النقل بذمار يدشن خطة نقل فرز النقل الخارجي ذمار-سبأ:

دشن مكتب النقل بمحافظة ذمار بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور اليوم خطة نقل فرز النقل الخارجي لمركز المحافظة.



وفي التدشين بحضور مدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل، أشار مدير مكتب النقل المهندس حيدر سودان إلى أن الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة في إطار حملة رفع البسطات وتنظيم الباعة المتجولين وإزالة المخالفات والعشوائيات من شوارع مدينة ذمار، لتسهيل حركة السير وإبراز المظهر الحضاري والجمالي لعاصمة المحافظة.



وأوضح أن الخطة شملت نقل فرز النقل الخارجي، إلى شوارع فرعية ومواقف جديدة في أطراف المدينة للتخفيف من الإزدحامات وسط المدينة والشوارع الرئيسة .. مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مندوبي الفرز وإلزامهم بالمواقف المحددة.



فيما وجه مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة العميد صالح الدحامي رجال المرور بالانتشار في المواقع المحددة لمواكبة الخطة وضبط المخالفين.



يذكر أنه تم نقل، فرزة "صنعاء والحديدة ومعبر وجبل الشرق" إلى الشارع الفرعي خلف محطة صوال، وفرزة "عتمة ووصابين" إلى بعد جولة الحسينية خط عتمة، فيما تم نقل فرزة "تعز وإب ويريم" إلى بعد جولة كمران خط تعز، وفرزة "رداع والبيضاء ومأرب وسنبان والمهرة" إلى بعد مدخل صندوق النظافة والتحسين خط رداع.



حضر التدشين مسئولو النقابة العامة للنقل بالمحافظة علي شرهان وعادل العنسي ومدير فرع مكتب النقل بمدينة ذمار نبيل العميسي.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ