محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية يلتقي ممثل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية صنعاء -سبأ:

التقى رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم عباس اليوم الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) سيباستيان تريفيس.



ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني جراء استمرار العدوان والعمل وفق خطة الاستجابة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.



وأشار الدكتور القاسم عباس إلى أن التداخل في المشاريع لابد أن تكون متكاملة حتى يتم تحقيق الفائدة .. مؤكدا ضرورة التركيز على مشاريع الإنعاش المبكر وسبل المعيشة.



من جانبه أشار الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) إلى ضرورة التركيز على الاحتياجات الطارئة للوضع الإنساني الكارثي جراء تداعيات الأوضاع الراهنة .



وأكد أن التدهور الاقتصادي ساهم في إنهيار الخدمات الأساسية ومنها التعليم .. لافتا إلى أن الأوتشا تعمل من أجل وضع المعالجات الطارئة بهدف الحد من التدهور الحاصل.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ