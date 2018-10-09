محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بصد زحف لهم في جبهة نهم مأرب-سبأ:

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بصد الجيش واللجان الشعبية زحف لهم بإتجاه منطقة عيدة الشرقية بنهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية كسرت زحف للمرتزقة بإتجاه منطقة عيدة الشرقية بالمجاوحة وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى وتدمير مدرعتين.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تعزيزات للمرتزقة في النحرين خلال الزحف ما أسفر عن تضاعف خسائرهم.



ولفت المصدر إلى أن الزحف استمر أكثر من ثلاث ساعات دون تحقيق أي تقدم وأجبر المرتزقة على التراجع مخلفين جثث قتلاهم.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ