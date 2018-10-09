محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بمديرية المدان بعمران يناقش جوانب التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات عمران-سبأ:

ناقش لقاء بمديرية المدان محافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الجوانب المتصلة بالتحشيد والتعبئة لرفد الجبهات.



واستعرض اللقاء الذي ضم مدير المديرية يحيى عطيفة وأعضاء المجلس المحلي والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والوجهاء، الجهود المبذولة لتعزيز التحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان.



وأكد المحافظ جعمان أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف وتجهيز المديرية لقوافل الدعم للمرابطين في الجبهات .. مشددا على اضطلاع الجميع بالمسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وما تتطلبه المرحلة من جهود لإفشال مخططات العدوان.



وحث أبناء ووجهاء المدان إلى دفع أبنائهم للالتحاق بمعسكر لواء الإمام القاسم والذي يعتبر فخر لأبناء الأهنوم بإيجاد لواء في خطوة أولية يتم تعميمها على مديريات وقبائل عمران لينالوا شرف الإنتساب للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



ونوه محافظ عمران بتضحيات أبناء المدان والأهنوم بصورة عامة .. معتبرا ذلك ليس غريبا على قبائل الأهنوم عبر المراحل التاريخية في سحق العثمانيين والغزاة .



فيما أكد ووجهاء ومشائخ المدان استمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان ومرتزقته دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته.



حضر اللقاء مدير مكتب الماليّة بالمحافظة عادل كعيبة.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ