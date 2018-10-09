محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يتفقد سير العمل بمستشفى المدان الريفي عمران -سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم سير العمل بمستشفى المدان الريفي ومستوى تقديم الخدمات الصحية الأولية.



واطلع المحافظ جعمان ومعه مدير المديرية يحيى عطيفة ومدير مكتب المالية بالمحافظة عادل كعيبة ومدير الصحة بالمديرية ربيع جعمان، على سير العمل بأقسام المستشفى، واستمعوا من مدير المستشفى الدكتور محمد أبو سالم إلى شرح حول سير العمل في الأقسام التخصصية والأمومة والطفولة والطوارئ ومشروع الاستجابة الطارئة لمعالجه الكوليرا.



وحث المحافظ جعمان العاملين بالمستشفى على تحسين مستوى الرعاية الصحية ومتابعة توفير احتياجات المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع مكتب الصحة في المحافظة والمنظمات الداعمة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية لأبناء المديرية.



ونوه بصمود وتفاني كوادر المستشفى للعناية بالمرضي في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي بالمحافظة جراء شحة الإمكانيات وتوقف المرتبات.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ