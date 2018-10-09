مناقشة مستوى الأداء بفرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران

عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى أداء فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وخطتها للعام القادم في عدد من مديريات المحافظة.



وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي عمران صالح المخلوس.. استعرض مدير عام فرع هيئة مشاريع مياه الريف المهندس كمال الماخذي تقرير حول مشاريع المياه التي يتم تنفيذها الأسبوع المقبل بتصفية ثلاثة آبار مياه بمديرية حبور ظليمة والسودة وإعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة البديلة الممولة من منظمه اليونيسيف.



وأشار إلى أن خطة العام المقبل تتضمن تبني تنفيذ عدد من مشاريع مياه الريف وفقا للخطة الخمسية الممولة من اليونيسيف الخاصة بتمويل مشاريع مياه الريف بتكلفة 37 مليون دولار.



وفي الاجتماع أكد جعمان والمخلوس أهمية تعزيز الأداء بقطاع المياه ومعالجة أسباب تعثر تنفيذ مشاريع المياه خاصة المشاريع التي تحتاج للصيانة والتشغيل بالطاقة البديلة نظرا لعدم القدرة على تشغيلها في ظل انعدام المشتقات النفطية جراء الأوضاع الراهنة.



وشددا على ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية وفرع هيئة مياه الريف والجهات الدولية الداعمة والمانحة لتفعيل الخطط التوسعية المستقبلية في قطاع المياه خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة.



حضر الاجتماع مدراء مكاتب المالية عادل كعيبة والتخطيط محمد الوادعي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي خالد حميد.

[09/أكتوبر/2018]سبأ