محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب المتعلقة بتحصيل ضريبة القات بهمدان صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة الجوانب المتعلقة بتحصيل ضريبة القات بمديرية همدان.





واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة الخدمات بالمحافظة حفظ الله اللساني والوكيل عاطف المصلي ومدير عام الضرائب بأمانة العاصمة محمد الشامي ومدير مكتب الضرائب بمديرية همدان، الصعوبات التي تواجه تحصيل ضريبة القات.



وأكد الاجتماع على أهمية وضع آلية مناسبة وملزمة تكفل تحصيل الضرائب وتعزيز الموارد المالية، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان عملية التحصيل.



وشدد على أهمية استشعار الجميع للمسئولية والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز العقبات وتنمية الموارد سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

سبأ [09/أكتوبر/2018]ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة الجوانب المتعلقة بتحصيل ضريبة القات بمديرية همدان.سبأ