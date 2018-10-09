محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لقبائل بني أسعد بالمحويت تدين جرائم العدوان وحربه الاقتصادية المحويت-سبأ:

نظمت قبائل بني أسعد بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية.



وفي الوقفة التي شارك فيها مدير المديرية علي المرجلة والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية .. أكد المشاركون استمرار الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته الرامية النيل من النسيج الاجتماعي ومحاولة إخضاع اليمنيين.



وجددوا دعمهم للمرابطين في جبهات العزة والكرامة وتفعيل دورهم في حملات التحشيد للجبهات لدحر الغزاة والمحتلين .



وأكد البيان صادر عن الوقفة أن حرب التجويع والحصار لن يثني تلاحم وصمود قبائل بني أسعد واستمرارهم في مواجهة العدوان.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ