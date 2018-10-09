القائم بأعمال محافظ الحديدة يطمئن على صحة الشيخ شراعي

الحديدة -سبأ:

زار القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم نائب مدير شئون القبائل بالمحافظة الشيخ إبراهيم شراعي الذي يرقد في مجمع الساحل الغربي الطبي التعليمي جراء إصابته في الغارة التي استهدفت منزله الخميس الماضي.



وأطمأن قحيم على صحة الشيخ شراعي، كما قدم له التعازي باستشهاد نجل أخيه جراء قصف طيران العدوان للمنزل.



وحث إدارة المجمع على تقديم الرعاية الكاملة للشيخ شراعي والمصابين من أسرته وكل جرحى غارات العدوان.



كما زار القائم بالأعمال الشاب خليل شراعي الذي يرقد بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة جراء إصابته بكسور وحروق نتيجة الغارة التي استهدفت منزل عمه الشيخ إبراهيم شراعي.



وحث إدارة الهيئة على تقديم الرعاية الكاملة له ولكافة الجرحى جراء قصف العدوان على مدينة الحديدة.



رافقه وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ومدير مديرية الحوك علي إبراهيم هندي ونائب مدير عام مكتب التربية بالمحافظة علي الطبيشي.

[09/أكتوبر/2018]سبأ