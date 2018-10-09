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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:09:09م
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وزيرا المياه والبيئة والداخلية يتفقدان سير العمل بتأهيل بئري وشبكة المياه بالسجن المركزي
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



تفقد وزيرا المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير والداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري ومنسق قسم المياه والإسكان في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيير بيتلود اليوم، سير العمل في إعادة تأهيل البئرين الإرتوازيين للمياه في السجن المركزي بأمانة العاصمة.




كما تفقد المهندس الوزير واللواء الماوري ومعهما رئيس مصلحة السجون اللواء عبدالله الهادي ومدير السجن المركزي العميد محمد الماخذي ومنسقة قسم النشر والإعلام في الصليب الأحمر ميريللا حديب، سير العمل في إعادة تأهيل شبكة المياه في السجن المغذية للعنابر والوحدات الإدارية التابعة لإدارة السجن.

وخلال الزيارة أشار وزير المياه والبيئة إلى الدور الذي تضطلع به الوزارة في متابعة وتنفيذ المشاريع المائية وإيلاء السجون أهمية في هذا الجانب بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمنظمات الداعمة.

وأشاد بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها في العديد من المشاريع المائية والإصحاح البيئي بما في ذلك دعمها لتأهيل شبكة المياه ولتجربة ضخ المياه في البئر الارتوازية والذي من المقرر أن تغطي احتياجات 2500 نزيل من المياه النقية .

كما أشاد المهندس الوزير بجهود وزارة الداخلية وحرصها على توفير متطلبات واحتياجات السجون من المياه والخدمات الأخرى.

بدوره أكد منسق قسم المياه والإسكان في الصليب الأحمر الحرص على توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الصليب ووزارتي المياه والبيئة والداخلية .. لافتا إلى حرص الصليب الأحمر على تغطية ودعم المجالات الإنسانية في اليمن.

من جانبه أشاد رئيس مصلحة السجون بالجهود المبذولة والتنسيق بين وزارتي الداخلية والمياه والبيئة ودعم الصليب الأحمر وتدخلاته في إعادة تأهيل بئري وشبكة المياه بالسجن المركزي بالأمانة.

إلى ذلك ناقش اجتماع موسع برئاسة وزيرا المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله والداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري، ضم منسق قسم المياه والإسكان في الصليب الأحمر بيير بيتلود، عدد من المواضيع المتصلة بمتطلبات واحتياجات السجون والجهود المبذولة لتوفير متطلباتها.

وأشاد وزير الداخلية بجهود وتعاون وزارة المياه والبيئة وكذا الصليب الأحمر في تلمس احتياجات السجن المركزي والتي أثمرت بالبدء في تأهيل بئري وشبكة المياه.

واستعرض وزير الداخلية الجهود التي تبذلها الوزارة في تغطية وتلبية متطلبات السجون .. مشيرا إلى أن العدوان والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لم يمنعا الوزارة من أداء واجباتها وفي مقدمة ذلك تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد وزير المياه والبيئة أن توفير المياه النقية للسجناء يعد من أهم الأولويات التي تتطلب تعزيز التنسيق لتوفير الخدمات للسجون.

وأشاد بجهود الصليب الأحمر الداعمة وإيفائهم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بشأن تأهيل مشروع مياه السجن المركزي.

بدوره أشار منسق قسم المياه والاسكان في الصليب الأحمر إلى أن اللجنة الدولية للصليب تعتبر مؤسسة إنسانية تعني بمتابعة وسد احتياجات الشرائح الأكثر احتياجا .. مؤكدا الحرص على توسيع الشراكة لمواجهة الكثير من التحديات المتصلة بتحسين الظروف المعيشية للسجناء .

واستعرض رئيس مصلحة السجون جوانب التنسيق والشراكة مع الصليب والتي أخرها التوقيع على اتفاقيات الأسبوع الماضي لتنفيذ مشاريع خدمية للإصلاحيات المركزية والاحتياطية بالمحافظات.

سبأ
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