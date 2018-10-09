محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يتفقد عدد من الشوارع بمديرية همدان صنعاء-سبأ:





تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة ووكيل المحافظة عاطف المصلي اليوم عدد من الشوارع الرئيسية بمديرية همدان.







واطلع المحافظ قطينة والوكيل مصلي ومعهما عدد من المشائخ والوجهاء علي مستوي تنفيذ مشاريع الشق للخطوط الدائرية بشملان وإزالة المخالفات بشارع 24.



كما اطلعا علي مستوى تنفيذ شق شارع ال 40 والصعوبات التي تواجه المشروع.



وأشار محافظ صنعاء إلى أهمية تعاون السلطات المحلية والمشائخ والأعيان لإستكمال تنفيذ مشاريع الطرق.. مشيداً بجهود مكتبي الأشغال بالمحافظة والمديرية والمهندسين والعاملين المبذولة في تنفيذ المشاريع.



وأكد قطينة حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بالتنسيق مع ملاك الاراضي.. مثمناً تعاون المالكين وحرصهم على إستكمال شق الطرق.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ