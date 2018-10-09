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مناقشة الصعوبات التي تواجه هيئة مستشفى الثورة بالحديدة
[09/أكتوبر/2018]
الحديدة-سبأ:

ناقش اجتماع بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم الصعوبات التي تواجه الهيئة في تقديم خدماتها الصحية للمرضى.


وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ومدير عام مديرية الحوك العميد علي هندي أشاد القائم بالأعمال بالخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها الهيئة للمواطنين.

وقال إن ما تقدمه الهيئة من خدمات ليس لأبناء المحافظة وحسب بل لمواطني المحافظات الأخرى، اضافة الى جرحى الحرب وعلى مدار الساعة وفي مختلف التخصصات الطبية رغم الظروف الصعبة في ظل الحرب العدوانية المستمرة على المحافظة.

وأكد أن قيادة المحافظة ستبذل كل ما بوسعها لتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة لاستمرار ومواصلة تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمواطنين.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد سهيل أهم الصعوبات التي تواجه الهيئة التي من أبرزها عدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة كالسرطان وأدوية الحروق ، والمحاليل المخبرية وانقطاع الخط الساخن للتيار الكهربائي وعدم توفر قطع غيار الأجهزة الطبية نتيجة الحصار.

وأشار الدكتور سهيل إلى أن الهيئة تعاني أيضا من عدم وجود تخصصات طبية في مجال المخ والأعصاب والأوعية الدموية.

إلى ذلك أطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة ووكيل المحافظة للشؤون المالية، على سير العمل بمشروع توسعة مركز الطوارئ التوليدية بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الذي يتم تنفيذه بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويقع المشروع الذي تنفذه جمعية رعاية الأسرة اليمنية على مساحة ٣٠٠ متر مربع ويتكون من ٨ غرف مع ملحقاتها تضم عيادات الاحالة والعيادات الخارجية للنساء والولادة وقسم المختبر وقسم التشخيص بالأشعة التلفزيونية وغرفة انتظار للنساء وغرفة طوارئ وغرفة عمليات ذات اليوم الواحد وغرفة للقاحات والتطعيم.

رافقهم في الزيارة نائب رئيس الهيئة الدكتور أحمد معجم ونائب مدير عام مكتب التربية بالمحافظة علي الطبيشي.

سبأ
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