محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة أنجيلا تدشن توزيع 160 حقيبة مدرسية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:





دشنت مؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية اليوم بأمانة العاصمة مشروع توزيع الحقيبة المدرسية بتمويل مجموعة الجيل الجديد لـ160 طالبا وطالبة.





يستهدف المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 360 طالبا وطالبة في عدد من مدارس الأمانة، تم توزيع اليوم 160 حقيبة مدرسية بمدرستي 26 سبتمبر وبلقيس.



وفي التدشين أوضحت رئيسة المؤسسة الدكتورة انجيلا أبو أصبع أن مشروع الحقيبة المدرسية ينفذ على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى توزيع 160 حقيبة فيما تتضمن الثانية التي سيتم عملية التوزيع السبت المقبل 200 حقيبة بمدرستي زنجبار والمحضار.



وأشارت إلى أن المشروع يستهدف الطلاب والطالبات المحتاجين خاصة أبناء النازحين وذوي الدخل المحدود لا سيما في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .



ودعت أبو أصبع فاعلي الخير والتجار والشركات دعم المؤسسة لتوسيع نشاطها الذي يستهدف توزيع ألف حقيبة مدرسية متكاملة دعما للعملية التعليمية .. منوهة بدور مجموعة الجيل الجديد في دعم هذا المشروع التعليمي الذي يستهدف الطلاب والطالبات المحتاجين.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ