ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:09:09م
مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات بشأن وضع المشتقات النفطية ومادة الغاز (مكتمل)
كلف مجلس النواب شركة الغاز بتوفير مادة الغاز لأمانة العاصمة وكافة المحافظات وبيعها بالسعر المحدد .
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بصد زحف لهم في جبهة نهم
لقاء بمديرية المدان بعمران يناقش جوانب التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات
محافظ عمران يتفقد سير العمل بمستشفى المدان الريفي
مناقشة مستوى الأداء بفرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة أنجيلا تدشن توزيع 160 حقيبة مدرسية بأمانة العاصمة
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



دشنت مؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية اليوم بأمانة العاصمة مشروع توزيع الحقيبة المدرسية بتمويل مجموعة الجيل الجديد لـ160 طالبا وطالبة.



يستهدف المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 360 طالبا وطالبة في عدد من مدارس الأمانة، تم توزيع اليوم 160 حقيبة مدرسية بمدرستي 26 سبتمبر وبلقيس.

وفي التدشين أوضحت رئيسة المؤسسة الدكتورة انجيلا أبو أصبع أن مشروع الحقيبة المدرسية ينفذ على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى توزيع 160 حقيبة فيما تتضمن الثانية التي سيتم عملية التوزيع السبت المقبل 200 حقيبة بمدرستي زنجبار والمحضار.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف الطلاب والطالبات المحتاجين خاصة أبناء النازحين وذوي الدخل المحدود لا سيما في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

ودعت أبو أصبع فاعلي الخير والتجار والشركات دعم المؤسسة لتوسيع نشاطها الذي يستهدف توزيع ألف حقيبة مدرسية متكاملة دعما للعملية التعليمية .. منوهة بدور مجموعة الجيل الجديد في دعم هذا المشروع التعليمي الذي يستهدف الطلاب والطالبات المحتاجين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بصد زحف لهم في جبهة نهم
لقاء بمديرية المدان بعمران يناقش جوانب التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات
محافظ عمران يتفقد سير العمل بمستشفى المدان الريفي
مناقشة مستوى الأداء بفرع هيئة مشاريع مياه الريف بعمران
مناقشة الجوانب المتعلقة بتحصيل ضريبة القات بهمدان
وقفة لقبائل بني أسعد بالمحويت تدين جرائم العدوان وحربه الاقتصادية
القائم بأعمال محافظ الحديدة يطمئن على صحة الشيخ شراعي
وزيرا المياه والبيئة والداخلية يتفقدان سير العمل بتأهيل بئري وشبكة المياه بالسجن المركزي
محافظ صنعاء يتفقد عدد من الشوارع بمديرية همدان
مناقشة الصعوبات التي تواجه هيئة مستشفى الثورة بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2018]
جريحان وأضرار بممتلكات المواطنين بغارات وقصف العدوان بصعدة
[08/أكتوبر/2018]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[08/أكتوبر/2018]
استشهاد أربعة مواطنين بغارات لطيران العدوان على الحديدة
[08/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات وقصف العدو السعودي
[08/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by