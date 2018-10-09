محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال ورئيس هيئة الأراضي يتفقدان سير العمل بترميم مبنى الهيئة صنعاء-سبأ:

تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي أحمد العزاني اليوم، سير العمل في تنفيذ أعمال ترميم وإعادة تأهيل مبنى الهيئة بأمانة العاصمة.



واطلع الوزير مطلق على حجم الأضرار في أقسام المبنى واحتياجاتها من أعمال الترميم والصيانة بما في ذلك صيانة الأسقف المستعارة والمباني الملحقة.



ووجه وزير الأشغال مدير عام الجسور والأنفاق بالوزارة المهندس إبراهيم حجر بعمل دراسة وحصر لأعمال الترميمات المطلوبة لتأهيل مبنى الهيئة ليتم إنجازها في أسرع وقت.



بدوره أشاد رئيس الهيئة القاضي العزاني بجهود وزارة الأشغال في ترميم وصيانة المباني الحكومية بما يخدم الصالح العام.



وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التكامل بين أجهزة الدولة للتغلب على الظروف الصعبة التي سببها العدوان والحصار.



إلى ذلك ناقش وزير الأشغال العامة والطرق مع رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الجوانب المتعلقة بتعزيز التنسيق بين الوزارة والهيئة في الجوانب المشتركة.



وأشار الوزير مطلق إلى أهمية قيام الهيئة بتوثيق الأراضي التابعة لوزارة الأشغال العامة والطرق والحفاظ عليها والتنسيق مع الوزارة بشأن المخططات العمرانية التي يتم إنزالها وتنفيذها.



فيما أشار رئيس الهيئة العامة للأراضي إلى ضرورة توجيه مكاتب الأشغال بعدم صرف أي تراخيص بدون تنسيق مع الهيئة بما يمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ