كييفو الإيطالي لكرة القدم المتعثر يقيل المدرب دانا

روما- سبأ:



أقال نادي كييفو فيرونا مدربه لورينتسو دانا اليوم الثلاثاء ليصبح أول مدرب يترك منصبه هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وذلك بعد يومين من الخسارة 3-1 من ميلانو.



ولم يحقق كييفو أي انتصار حتى الآن ويتذيل جدول الدوري برصيد ناقص نقطة إذ تم خصم ثلاث نقاط منه الشهر الماضي بسبب مخالفات محاسبية.



ووجه النادي عبر موقعه الإلكتروني الشكر إلى دانا، القائد السابق ومدرب فريق الشبان، على جهوده في الفترة الماضية.



وتولى دانا المسؤولية خلفا لرولاندو ماران في أبريل الماضي وأنقذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية بعد تحقيق 3 انتصارات في آخر ثلاث جولات بالموسم الماضي.



وتكهنت وسائل إعلام إيطالية بأن مدرب منتخب إيطاليا السابق جيان بييرو فنتورا، الذي أقيل في نوفمبر بعد الفشل في التأهل لكأس العالم، هو الأقرب لخلافة دانا.

[09/أكتوبر/2018]سبأ