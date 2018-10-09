محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مديرية بني الحارث تنظم مهرجان ضمن حملة التحشيد والتعبئة صنعاء-سبأ:





نظمت مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم مهرجان مسرحي وإنشادي وشعري تحت شعار " التصدي للعدوان اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً خيار كل الشرفاء ".







وفي الفعالية الذي حضرها وكيل أمانة العاصمة علي السقاف أشاد عضو مجلس الشورى خالد المداني بالجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية.



وقال المداني " الواقع أثبت لأبناء المناطق الواقعة تحت الاحتلال أن مشاريع الاحتلال وأغراضهم أصبحت واضحة للعيان, لاسيما بعد أن قام المحتل السعودي بمد أنابيب النفط إلى بحر العرب وقيام الاحتلال الاماراتي بالسيطرة على جزيرة سقطرى , وتدشين تصدير الغاز والبترول من شبوه وحضرموت ".



وأضاف " أن العدوان جاء لاحتلال ونهب خيرات وثروات اليمن وأن جميع أبناء اليمن وصل لقناعة واحدة أن هذا العدو لن تخرجه إلا المواجهة بقوة السلاح".



وشدد على ضرورة الاهتمام برفد الجبهات وتعزيز الوحدة الداخلية ومواجهة الحرب الاقتصادية بإشاعة روح التكافل بين أبناء المجتمع وتلمس حاجة الفقراء.



من جهته، أكد الوكيل المساعد لأمانة العاصمة المهندس عبد الكريم الحوثي بأن الشعب اليمني لا خيار له في هذه الحرب الظالمة إلا المواجهة وجعل اليمن مقبرة للغزاة.



وأشار إلى أن تحالف العدوان خسر ويخسر منذ أول يوم في الحرب وأن المقاتل اليمني أثبت للعالم أن بمقدوره الصمود أمام تحالف العدوان حتى النصر.



من جانبه، أوضح مدير مديرية بني الحارث عصام عجلان أن هذه الفعالية تأتي في أطار الحشد والتعبئة العامة ورفد الجبهات.



تخلل الفعالية عرض لوحدات رمزية من المتطوعين في الجيش واللجان الشعبية عكست مدى جاهزيتهم للالتحاق بجبهات القتال، واسكتش مسرحي جسد واقع الصمود الشعبي أمام صلف وغطرسة العدوان، اضافة الى فقرات إنشادية وعروض شبابية لفريق التكواندو لطلاب المديرية.



حضر الفعالية عضو مجلس النواب عادل الحنبصيومدير عام الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية وعدد من العقال والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ