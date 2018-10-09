[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:
التقي وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية (الاوتشا) سيباستيان تريفيس .
جري خلال اللقاء بحث العديد من القضايا المتصلة بالأوضاع الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء استمرار العدوان السعودي الهمجي.
وأكد الوزير الكميم أهمية تضافر الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية المتصاعدة في اليمن من خلال تكثيف الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين.
من جهته أكد المسؤول الدولي الحرص على تعزيز أطر التعاون القائم والمستقبلي وتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للفئات المتضررة في اليمن جراء الأوضاع الراهنة.
سبأ