محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التخطيط يلتقي القائم بأعمال ممثل منظمة الهجرة الدولية في اليمن صنعاء-سبأ:

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم مع القائم بأعمال ممثل منظمة الهجرة الدولية في اليمن جون مايكو، القضايا المتصلة بتعزيز التنسيق بين الوزارة والمنظمة.



وفي هذا الصدد أعرب الوزير الكميم عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة وحرصها علی مساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.



وأكد حرص الحكومة والوزارة علی تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المتاحة لتعزيز أنشطة المنظمة .. منوها بالجهود المبذولة من قبل المنظمة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ