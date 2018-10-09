اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار الذهب مع تآكل جاذبيته بفعل ارتفاع الدولار لندن- سبأ:



تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء حيث ألقى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية بظلالهما على تراجع الأسهم الداعم للمعدن.



وفي الساعة 1256 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 في المائة إلى 1186.79 دولار للأوقية (الأونصة).



ونزل السعر 1.2 في المائة أمس الاثنين في أكبر خسارة مئوية ليوم واحد منذ 15 أغسطس حيث لامس أيضا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع عند 1183.19 دولار.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1190 دولارا.



وانخفضت الفضة 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 14.33 دولار.



وهبط البلاتين 0.1 في المائة أيضا إلى 816.70 دولار ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1072.24 دولار للأوقية.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ