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معهد الشوكاني ينظم ندوة بعنوان رياح السلام خداع للشباب
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:

نظم معهد الشوكاني العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بالتعاون مع اللجنة الثقافية اليوم ندوة بعنوان " رياح السلام خداع للشباب وخدمة للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الإماراتي ".


استعرضت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الأولى" الحرب الاقتصادية " للدكتور أحمد حجر وفيما تطرقت الورقة الثانية إلى رياح السلام وماهيتها للدكتور علي شرف الدين وورقة العمل الثالثة المقدمة من الدكتور عبدالله الخالد حول كيفية مواجهة رياح السلام.

وأكدت أوراق العمل أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخططات العدوان الرامية استهداف الجبهة الداخلية.

وشددت أوراق العمل على ضرورة الوقوف صفاً واحداً لإفشال مخططات العدوان التي لجأ إليها نتيجة إفلاسه وهزيمته في ميادين البطولة والكرامة .. داعية الشباب إلى عدم الإنجرار لما يروج له العدوان من إشاعات إعلامية تسعى بث روح الفرقة عبر عملائه ومرتزقته تحت مسميات مختلفة.

وتطرقت أوراق العمل إلى أساليب مخططات العدوان بغية إيجاد حالة من الإحتقان في أوساط المجتمع كنتيجة انعكاسية لحربه الاقتصادية وحصاره الجائر .. مستعرضة الخطوات التي استهدف من خلالها العدوان الاقتصاد الوطني أبرزها نقل وظائف البنك المركزي وما ترتب عليه من إيقاف للمعاملات النقدية الدولية وسحب النقد الأجنبي من السوق المحلية وطباعة مليارات الريالات من العملة بدون غطاء وتجفيف منابع الإنتاج.

وشددت أوراق العمل على ضرورة بناء رؤية اقتصادية علمية لإدارة الاقتصاد الوطني يعتمد على الموارد الذاتية وأهمية تحديد الحكومة لأولوياتها في معالجة الإختلالات القائمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإنفتاح على العالم بالعمل على كسر الحصار وتفعيل تحصيل موارد الخزينة العامة في مختلف بنود الإيرادات وتخصيصها للإنفاق بصورة رشيدة.

حضر الندوة وكيل محافظة صنعاء طالب دحان وعميد معهد الشوكاني محمد غلاب ومدير الشؤون القانونية بوزارة التربية عبدالوهاب الخيل ومدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء هادي عمار ونخبة من الأكاديميين و الجامعيين .

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