ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:46:38م
مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات بشأن وضع المشتقات النفطية ومادة الغاز
كلف مجلس النواب شركة الغاز بتوفير مادة الغاز لأمانة العاصمة وكافة المحافظات وبيعها بالسعر المحدد .
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
آخر الأخبار:
عطف تختتم الأنشطة الثقافية لنزلاء الأحداث بالإصلاحية بصنعاء
الهند تعلن حالة التأهب بعد تفش لفيروس زيكا في مدينة جايبور السياحية
وزير التخطيط يلتقي الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
وزير التخطيط يلتقي القائم بأعمال ممثل منظمة الهجرة الدولية في اليمن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي خلال لقائه اليوم منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في ظل استمرار الحرب المفروضة على اليمن منذ ما يقارب أربع سنوات.


وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني.. عبر نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن شكر وتقدير حكومة الإنقاذ الوطني للجهود التي تبذلها منسقة الشؤون الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وثمن الدكتور مقبولي ما جاء في التقرير الذي قدمته غراندي في الاجتماعات الأخيرة للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أن التقرير قدم تشخيصا واقعيا للمشكلة الإنسانية ووضع العالم في الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن.

وأشار إلى أن حل المشكلة الاقتصادية يعتمد بالدرجة الأساسية على تحييد الاقتصاد وتوحيد السياسة المالية والنقدية بين صنعاء وعدن ووضع إيرادات النفط والغاز في البنك المركزي وعمل قائمة موحدة للاستيراد وصرف المرتبات والنفقات التشغيلية على مستوى كل المحافظات.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية استعداد حكومة الإنقاذ العمل على ذلك ضمن لجنة مشتركة مع الطرف الآخر وبإشراف الأمم المتحدة.

كما أكد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان لتحييد الاقتصاد لوقف تدهور العملة والذي يفاقم من الحالة الإنسانية ويرفع نسبة الفقر إلى مستويات قياسية .. مستنكرا الإجراءات الأخيرة التي تريد دول العدوان فرضها على التجار والمستوردين والتي تساهم بشكل مباشر في تشديد الحصار الاقتصادي وتزيد من معاناة الشعب اليمني.

وأشاد الدكتور مقبولي بجهود منسقة الشؤون الإنسانية لمساعدة النازحين من أبناء محافظة الحديدة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.. مشيرا إلى أن حكومة الإنقاذ بصدد افتتاح مخيم طبي للنازحين في مستشفى الكويت خلال الأيام القادمة، معبر عن أمله في دعم هذا المخيم.

وطالب الأمم المتحدة القيام بدورها لإيقاف القصف الجوي والبحري الذي يستهدف المدنيين بصورة مباشرة داخل مدينة الحديدة وفي المديريات التابعة لها.

من جانبها عبرت منسقة الشؤون الإنسانية عن تقديرها لجهود حكومة الإنقاذ وتعاونها في تسهيل عمل المنظمات الأممية والإنسانية العاملة في اليمن.. مؤكدة أن جهودها تتركز بشكل مباشر لإيقاف تدهور العملة وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها تضغط على الجميع للوصول إلى حلول سريعة وعاجلة للمشكلة الاقتصادية كون ذلك يعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر.

سبأ
  المزيد من (محلي)
عطف تختتم الأنشطة الثقافية لنزلاء الأحداث بالإصلاحية بصنعاء
وزير التخطيط يلتقي الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
وزير التخطيط يلتقي القائم بأعمال ممثل منظمة الهجرة الدولية في اليمن
معهد الشوكاني ينظم ندوة بعنوان رياح السلام خداع للشباب
مناقشة الوضع التمويني وآلية تحديد الأسعار بمحافظة إب
تدشين ورشة تدريبية حول مهارات الاتصال والتواصل
مناقشة دور فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصعدة
البريد اليمني يحتفل باليوم العالمي للبريد
مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات بشأن وضع المشتقات النفطية ومادة الغاز
وقفات احتجاجية بمدارس بني مطر والحصن للتنديد باستمرار العدوان والحصار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2018]
جريحان وأضرار بممتلكات المواطنين بغارات وقصف العدوان بصعدة
[08/أكتوبر/2018]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[08/أكتوبر/2018]
استشهاد أربعة مواطنين بغارات لطيران العدوان على الحديدة
[08/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات وقصف العدو السعودي
[08/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by