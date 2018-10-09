محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين ورشة تدريبية حول مهارات الاتصال والتواصل صنعاء -سبأ:

دشن وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم ورشة تدريبية حول مهارات الاتصال والتواصل.



تهدف الورشة التي تنظم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة "فريدريش ايبرت" الألمانية وتستمر أربعة أيام، إكساب موظفي وزارة التخطيط مهارات خاصة بالاتصال والتواصل بما يسهم إيجابا في أدائهم للمهام المناطة بهم.



وفي الورشة أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الحرص على إكساب الموظفين مهارات الاتصال والتواصل من خلال تنظيم مثل هذه الورش التدريبية للإستفادة من التجارب في هذا الجانب.



وأرعب عن أمله في استفادة المشاركين من المحاضرات العلمية التي ستقدم خلال الورشة بما يسهم في تنمية المهارات المهنية المتسقة مع طبيعة مهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ