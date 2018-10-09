[09/أكتوبر/2018]
صعدة-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، دور فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأستمع المحافظ عوض ومعه أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد العماد ، إلى شرح من مدير فرع الجهاز زكريا الصعدي، عن مهام الفرع ومتطلبات العمل للفترة القادمة .
وفي الاجتماع اكد المحافظ عوض حرص قيادة السلطة المحلية على تفعيل دور الجهاز الرقابي على اعمال المكاتب التنفيذية .
واشار إلى ضرورة إيجاد مقر جديد لمكتب الجهاز بديل للذي دمره طيران العدوان بالمحافظة .. مبديا إستعداد قيادة المحافظة دعم الفرع ليتسنى له القيام بمهامه ومسؤلياته على أكمل وجه .
سبأ