مناقشة دور فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصعدة

صعدة-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، دور فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.





وأستمع المحافظ عوض ومعه أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد العماد ، إلى شرح من مدير فرع الجهاز زكريا الصعدي، عن مهام الفرع ومتطلبات العمل للفترة القادمة .





وفي الاجتماع اكد المحافظ عوض حرص قيادة السلطة المحلية على تفعيل دور الجهاز الرقابي على اعمال المكاتب التنفيذية .





واشار إلى ضرورة إيجاد مقر جديد لمكتب الجهاز بديل للذي دمره طيران العدوان بالمحافظة .. مبديا إستعداد قيادة المحافظة دعم الفرع ليتسنى له القيام بمهامه ومسؤلياته على أكمل وجه .

[09/أكتوبر/2018]سبأ