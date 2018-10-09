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البريد اليمني يحتفل باليوم العالمي للبريد
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:



احتفلت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي اليوم بصنعاء باليوم العالمي للبريد الذي يصادف التاسع من أكتوبر من كل عام.




وفي الاحتفال أشار مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للبريد يمثل رسالة للعالم بصمود العاملين في البريد اليمني وما يقدمونه من خدمات للمستفيدين .

ولفت إلى أن البريد اليمني يوحد اليمنيين في كافة محافظات ومديريات وأرياف الجمهورية عبر مكاتبه التي تقدم خدماتها البريدية في ظل عدوان ظالم .. داعيا الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي رفع الحصار على البريد بحيث ان البريد اليمني  لا يستطيع الاستقبال والتواصل مع البريد على مستوى العالم.

من جهته أشار نائب مدير عام البريد والتوفير البريدي إبراهيم حجر إلى أن الاحتفال بالمناسبة هذا يتضمن مرور أسطول بريدي من مركز الهيئة مرورا بميدان التحرير وصولا إلى شارع الزبيري بأمانة العاصمة تأكيدا على استمرار خدمات البريد.

ولفت إلى أن اليوم العالمي للبريد يمثل حدث مهم لكل عامل في البريد، كونه يقدم خدمة مجتمعية نوعية من خلال الطرود والطوابع البريدية والحوالات المالية الآمنة عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية .

بدوره أوضح مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بشار حسين أن الخدمات البريدية تشكل اليوم في جميع أنحاء العالم فارقا في حياة الناس والمجتمعات.

وذكر أن البريد يقدم خدماته على مستوى العالم للمواطنين والشركات الخاصة من خلال أكثر من 600 ألف منفذا بريديا عالميا لإرسال الرسائل والطرود والتحويلات المالية وكذا إجراء المعاملات المالية وأنشطة جمع الطوابع، بالإضافة إلى دوره في التجارة الاليكترونية العالمية.

سبأ
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