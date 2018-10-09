محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات احتجاجية بمدارس بني مطر والحصن للتنديد باستمرار العدوان والحصار صنعاء-سبأ :





نظمت عدد من مدارس مديريتي بني مطر والحصن محافظة صنعاء اليوم وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحصار الاقتصادي.







وطالب معلموا وطلاب مدارس المديريتين المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة للاضطلاع بدورهم في الضغط على تحالف العدوان لإيقاف العدوان ورفع الحصار.



وحمل المشاركون في الوقفات الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى مسئولية تمادي العدوان في استهداف اليمن أرضاً وإنسانا بصورة وحشية وارتكاب أبشع المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء واستخدام الورقة الاقتصادية وتداعياتها على العملة الوطنية.



وأكدوا استمرار الصمود في مواجهة العدوان والإصرار على مواصلة العملية التعليمية رغم كل الصعوبات التي تواجهها البلاد.



وأشاد مديرا مكتبي التربية ببني مطر مقبل الجعدبي والحصن عصام البيضي بإصرار المعلمين على مواصلة العملية التعليمية.. مثمنين حرص الطلاب على ارتياد المدارس.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ