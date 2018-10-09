محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكومة شباب اليمن تدشن توزيع الحقيبة المدرسية لـ 15 ألف طالبا وطالبة صنعاء-سبأ:

دشنت حكومة شباب اليمن المستقل اليوم مشروع توزيع الحقائب المدرسية لـ 15 ألف طالبا وطالبة من ذوي الدخل المحدود والمحتاجين والأيتام والمتضررين على مستوى مدارس أمانة العاصمة.



يستهدف المشروع الممول من مجموعة الجيل الجديد الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية موزعين على 90 مدرسة بأمانة العاصمة.



وخلال التدشين بمدرسة أسماء الأساسية للبنات بحضور مدير مطابع الكتاب المدرسي همدان الشامي، أكد مدير مكتب التربية بالأمانة زياد الرفيق على أهمية تقديم الدعم لاستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان .. مشيدا بصمود الطلاب والطالبات وكذا دور حكومة الشباب المستقل ومجموعة الجيل الجديد في دعم العملية التعليمية.



كما ألقيت كلمات من قبل رئيسة حكومة شباب اليمن المستقل هناء الفقيه ومدير المنطقة التعليمية بمديرية معين علي الديلمي والمدير التنفيذي لمجموعة الجيل الجديد محمد الانسي، أكدت الحرص على تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية في إطار دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أسر المستفيدين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.



وأشاروا إلى أن المشروع يتضمن حقيبة مدرسية متكاملة بما يتناسب والمراحل الدراسية المختلفة لكل فئة.. مشيدين بجهود مجموعة الجيل ومبادرتها لمساعدة المحتاجين من الأيتام والمتضررين.



وأكدوا الحاجة لتنفيذ مثل هذه الأنشطة والبرامج الهادفة في مختلف المناطق لتشجيع الطلاب على مواصلة مسيرتهم التعليمية.



حضر التدشين مدير المنطقة التعليمية بمديرية الثورة عصام الخالد ووزير الدولة أمين العاصمة بحكومة الشباب محمد السفرجل ووزير الشباب بحكومة الشباب سامح الكحلاني وعدد من القيادات التربوية.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ