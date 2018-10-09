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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:47:43م
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
[09/أكتوبر/2018]
مسقط- سبأ:

ارتفاع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (03ر12) نقطة وبنسبة (27ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (38ر4517) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (35ر4505) نقطة.


وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (582) ألفًا و(596) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (57) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(354) ألفًا و(26) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (020ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (05ر18) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (100) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (16ر17) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (199) ألف ريال عماني أي ما نسبته (16ر34) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (99) ألف ريال عماني وبنسبة (99ر16) في المائة.

سبأ
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