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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:01:56م
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  عربي ودولي
مصرع 9 أشخاص في حريق بمصنع للصلب بوسط الهند
[09/أكتوبر/2018]
نيودلهي– سبأ:

أكدت هيئة الصلب الهندية المحدودة (سيل) أن حريقا شب في خط أنابيب غاز في مصنع تابع لها بولاية تشاتيسجاره وسط الهند اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعة أشخاص.


ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن الشركة التي تديرها الدولة وهي من أكبر شركات إنتاج الصلب في الهند في بيان لها، القول: "قُتل 9 أشخاص ويجري علاج 14 آخرين".

ووقع الحريق أثناء عملية صيانة مقررة في المصنع الواقع في بهيلاي وقالت الشركة إنه تمت السيطرة عليه الآن.. ولم يرد أي تعليق من الشركة حتى الآن بشأن تأثر الإنتاج.

فيما قال مسئول في الشرطة "من الصعب جدا حصر عدد القتلى نظرا لتفحم بعض الجثث".

ومصنع بهيلاي للصلب هو المنتج والمورد الوحيد لقضبان السكك الحديدية في الهند ومنتج رئيسي لمجموعة كبيرة من ألواح الصلب العريضة والثقيلة والصلب المستخدم في البناء وفقا لبيانات على الموقع الإلكتروني للشركة.

سبأ
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