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إستعراض جهود إعادة تأهيل وصيانة الكباري والطرق بصعدة
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

استعرض محافظ صعدة محمد جابر عوض مع نائب مدير فرع مؤسسة الطرق والجسور المهندس عارف السامعي ومشرف التنفيذ للمشاريع بالمؤسسة خالد المقص، وضع الكباري بخط صنعاء صعدة والتي يجري العمل في صيانتها وإعادة تأهيلها بعد أن تعرضت للتدمير الكلي والجزئي جرى غارات طيران العدوان.


وتطرق اللقاء بحضور أمين عام محلي المحافظة محمد العماد ووكيل المحافظة صالح عقاب إلى الأعمال الجاري تنفيذها بجسر الملحة وطريق عقبة شوذان بمديرية منبه.

وفي اللقاء أكد المحافظ عوض أهمية إنجاز العمل في الكباري الممتدة من مديرية حرف سفيان حتى مدخل مدينة صعدة "كبري عين" لما يترتب عليها من تسهيل حركة السير والحفاظ على المركبات خصوصا المركبات الثقيلة.

وثمن جهود إعادة تأهيل وصيانة الطرق من قبل مؤسسة الطرق والجسور والتي قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب .. مشددا على ضرورة البدء في تنفيذ مشروع طريق عقبة شوذان بمديرية منبه الحدودية النائية .

وأوضح محافظ صعدة أن ما يرتكبه طيران العدوان من إنتهاكات في استهداف الكباري والطرق، يأتي بهدف تدمير مقومات الحياة وإفقار البلد وتوقيف عجلة التنمية .

وأشار إلى أن المحافظة لن تثنيهم مثل هذه الأعمال الإجرامية، مهما تمادى العدوان في غطرسته كون مثل هذه الأعمال رغم بشاعتها لن تركع الشعب اليمني .

وكان نائب مدير فرع مؤسسة الطرق والجسور المهندس السامعي ومشرف التنفيذ للمشاريع بالمؤسسة، قدما شرحا موجزا عن ما تم إنجازه في إعادة تأهيل وصيانة الكباري والجسور وآلية العمل بمشروع طريق عقبة شوذان وإحتياجات ومتطلبات العمل بالمشروع .

سبأ
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