ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض صادرات الخام الإيراني

لندن- سبأ:



ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل أدلة متزايدة على تراجع صادرات الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، قبيل فرض عقوبات أمريكية جديدة وغلق جزئي في خليج المكسيكي بسبب الإعصار مايكل.



وقفز خام القياس العالمي برنت 1.13 دولار إلى 85.04 دولار للبرميل ثم قلص مكاسبه مسجلا 84.71 دولار بزيادة 80 سنتا بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش.



وكان برنت سجل أعلى مستوى في 4 سنوات عند 86.74 دولار الأسبوع الماضي لكنه نزل إلى 82.66 دولار يوم أمس الاثنين.



وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 74.79 دولار.

[09/أكتوبر/2018]سبأ