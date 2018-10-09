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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:01:56م
قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية وإسقاط  ثلاث طائرات تجسسية للعدو ومرتزقته  
دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الغزاة المرتزقة ،وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم ،وتم إسقاط ثلاث طائرات تجسسية للعد وخلال ال24 ساعة الماضية .
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض صادرات الخام الإيراني
[09/أكتوبر/2018]
لندن- سبأ:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل أدلة متزايدة على تراجع صادرات الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، قبيل فرض عقوبات أمريكية جديدة وغلق جزئي في خليج المكسيكي بسبب الإعصار مايكل.


وقفز خام القياس العالمي برنت 1.13 دولار إلى 85.04 دولار للبرميل ثم قلص مكاسبه مسجلا 84.71 دولار بزيادة 80 سنتا بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش.

وكان برنت سجل أعلى مستوى في 4 سنوات عند 86.74 دولار الأسبوع الماضي لكنه نزل إلى 82.66 دولار يوم أمس الاثنين.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 74.79 دولار.

سبأ
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