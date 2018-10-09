[09/أكتوبر/2018]
المحويت -سبأ:
تفقد وكيل محافظة المحويت حسين عركاض و مدير مكتب التربية محمد نسر الآنسي وعدد من القيادات التربوية ومسئولي المحافظة اليوم سير العملية التعليمية في منطقة بني الصليحي بمديرية مدينة المحويت.
واطلعوا خلال زيارتهم لمدرسة 26 سبتمبر علی مستوی انضباط المعلمين والطلاب والجهود التي تبذل لإنجاح العملية التعليمية والتغلب علی التحديات.
واستمعوا من إدارة المدرسة إلی إيضاح عن الصعوبات التي تواجه العام الدراسي وأبرز الإحتياجات لدعم العملية التعليمية.. مشيدين بصمود المعلمين والمعلمات ودورهم في جبهة التعليم.
وأثنی الوكيل عركاض علی الجهود التي تبذل لاستمرار التعليم.. مؤكدا أهمية استمرار التنسيق مع السلطة المحلية ومجالس الآباء لدعم العام الدراسي.
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